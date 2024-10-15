Політика

В ОП заявили, що партнери вимагають від Зеленського зниження мобілізаційного віку
15 Жовтня 2024 18:16
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зеленський, мобілізація
Володимир Зеленський / ОПУ

Американські політики вимагають від президента України знизити мобілізаційний вік до 18 років.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

“Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити: американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років”, – пише Лещенко.

За його словами, американці  натякають, що самої лише західної зброї недостатньо, а потрібно запровадити мобілізацію з 18 років. 

Водночас як пише Лещенко, Володимир Зеленський нібито продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку.


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