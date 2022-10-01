Політика

В ОП розповіли, за яких умов можуть відновитися переговори з Росією

1 Жовтня 2022 16:48
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росія, подоляк

Перемовини з РФ можуть відновитися за умови, що російська армія покине всю територію України, включно з Кримом.

Про це повідомляє Офіс президента

«Росія не хоче вести переговори – вона лише висуває ультиматуми. Якщо російська армія покине всю територію України, включно з Кримом, переговори можуть відновитися», – зазначив Михайло Подоляк.

Він також підкреслив, що оголошення Росією анексії окупованих нею Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, як і проведені на цих територіях псевдореферендуми, нічого не змінюють для України. Ці регіони були й залишаються українськими, і українська армія боротиметься за їх звільнення.

«Референдуми не мають юридичної сили за міжнародним правом. І Україна готова на все, щоб їх повернути. Наші люди про це нас просять. Це були фейкові голоси, до яких вони не мали стосунку. Тим, хто йшов голосувати, направляли автомат в обличчя й наказували: «Голосуйте!» Тому наші контрнаступи тривають», – сказав радник керівника Офісу Президента.

Щодо погроз РФ застосувати ядерну зброю Михайло Подоляк зауважив: «Шанси ядерного конфлікту невисокі, але вони є. І якщо світ – я маю на увазі цивільну частину світу – допустить повний крах міжнародної ядерної безпеки, ми матимемо катастрофічні наслідки не тільки для України». 

За його словами, глобальну відповідь на можливу атомну атаку доведеться давати, зокрема, і в межах ЄС і НАТО.


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