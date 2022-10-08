В ОП припустили, хто стоїть за вибухом у Криму

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зробив припущення, що вибух на Кримському мосту могли влаштувати самі росіяни.

Пригода в Криму, ймовірно, стала наслідком протистояння між ФСБ та військовими, вважає він.

“А тепер серйозно. ФСБ/ЧВК намагаються з’їсти керівництво Міноборони/Генштабу. За мить до зміни кадрів ФСБ йде в нокдаун: переглянули вибух на мосту Путіна. Тепер Міноборони зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Поки не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю – фура заїхала з РФ”, – написав Подоляк.

А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з‘їсти керівництво МО/ГШ. За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер МО зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю – фура заїхала з РФ. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022