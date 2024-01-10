В ООН засудили використання Росією ракет з Північної Кореї в Україні

Представник Сполучених Штатів в ООН Роберт Вуд заявив, що Російські війська вже кілька разів використовували північнокорейські балістичні ракети в Україні. За його словами, Росія буде й надалі використовувати зброю КНДР для знищення українських інфраструктурних об’єктів та вбивств українців.

Про це Робер Вуд сказав під час засіданні Ради безпеки ООН 10 січня.

“Ми очікуємо, що Росія використає додаткові ракети (з КНДР — ред.) для знищення більшої кількості об’єктів критичної інфраструктури України та вбивств українських цивільних осіб. Дотримання Хартії та вирішення жахливої ситуації, яка вже майже два роки триває в Україні, також вимагає реагування на порушення Російською Федерацією резолюції Ради Безпеки ООН. Ми закликаємо всі держави-члени чітко заявити, що дії Російської Федерації є неприйнятними. Тим більше як постійного члена цієї Ради”, — наголосив Вуд.

Він також додав, що сьогодні вранці США разом з Францією, Японією, Мальтою, Південною Кореєю, Словенією, Україною та Великою Британією виступили зі спільною заявою, в якій засудили військову співпрацю між КНДР та Росією, яка зараз набула реальних обрисів.

“Очевидно, що постійний член Ради Безпеки ООН (Росія — ред.) грубо порушує резолюції Ради, нападаючи на іншу державу-члена ООН. Порушує, продовжуючи страждання українського народу, підтримуючи жорстоку війну та підриваючи глобальний режим нерозповсюдження зброї. Ми знаємо, чому РФ намагається скликати так багато засідань щодо законної військової допомоги Україні. Вона відчайдушно намагається відвернути увагу від своїх порушень та порушень КНДР резолюцій Ради безпеки ООН, включно з ембарго на постачання зброї, яке забороняє всім державам-членам закуповувати у КНДР матеріали, пов’язані з озброєнням, і забороняє КНДР експортувати зброю або матеріали”, — сказав Вуд.

Зі свого боку представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук заявив, що КНДР хоче не лише заробити на продажі ракет Росії, а й використовує війну в Україні як полігон для випробування носіїв, що здатні нести ядерний заряд.

“Залучення північнокорейських балістичних ракет до війни в Україні має значні наслідки для глобального ядерного нерозповсюдження. Як неодноразово наголошувала південнокорейська делегація, будь-які закупівлі зброї у КНДР є порушенням численних резолюцій Ради безпеки, за які голосувала сама Росія”, — сказав він.

Хван Чжун Кук підкреслив, що “бездіяльність Ради безпеки ООН сьогодні лише підбадьорила режим Пхеньяну і продовжує його ще більше заохочувати”.

“Тому ми повинні приборкати розгнузданого злочинця, поки не стало надто пізно. Єдине, що потрібно для того, щоб зло перемогло — це, щоб добро нічого не робило. Водночас всі держави-члени (Радбезу ООН — ред.) повинні повністю виконати відповідні резолюції Ради безпеки, зокрема, ми закликаємо Росію припинити військову співпрацю з КНДР.

Він також зауважив, що південнокорейська делегація вкотре закликає Росію, як постійного члена Ради безпеки ООН, якому довірено бути одним з найвищих гарантів миру в усьому світі, негайно вивести свої війська з території України.