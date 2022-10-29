В ООН відреагували на заяву Росії про вихід з “зернової угоди”

ООН підтримує контакти з російською владою після повідомлень про те, що Москва припинила участь в “зерновій угоді”.

Про це повідомляє агентство Reuters.

“Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, яка є критично важливою гуманітарною діяльністю, яка явно позитивно впливає на доступ до їжі для мільйонів людей у ​​всьому світі”, – сказав Дюжаррік.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла надуманий привід, аби вийти із “зернової угоди”.

Кулеба наголосив, що Україна раніше попереджала про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу.

“Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань”, – заявив міністр закордонних справ України.