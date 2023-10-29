В окупованій Волновасі вбили дев’ятьох людей, у тому числі двох дітей

У Волновасі на Донеччині, яка тимчасово перебуває під окупацією Росії, невідомі вбили дев’ятьох людей, у тому числі двох дітей. Тіла з вогнепальними пораненнями знайшли у приватному будинку.

Про це повідомляє окупаційна влада.

Порушено кримінальну справу про вбивство більше двох осіб, у тому числі малолітніх (пункти “а”, “в” частини 2 статті 105 КК РФ).

Astra пише, що серед загиблих — чоловік та дружина Андрій та Наталія Капканець, а також їхні діти, учениця молодших класів Настя та чотирирічний Микита. Сусіди та знайомі сім’ї розповіли виданню, що до вбивства можуть бути причетні російські військові.

«Как нам сказала полиция, убили военные на мотоциклах, и все лежали в кроватях, то есть, это сделали, когда они спали», — сказала ASTRA дальняя родственница убитых со ссылкой на очевидцев.

«Убийство совершил военнослужащий ВС РФ. С мужем Наташи он что-то не поделил. Сразу приехала верхушка и они начали пытаться скрыть все, соседям сказали — молчать», — рассказал ASTRA знакомый семьи.

«У их свекрови был в пятницу день рождения, а ночью всех убили. Вчера их начали искать родственники, вызвали полицию, вскрыли дом, а они все убиты», — рассказали ASTRA ещё одни соседи убитых.

«Все убиты в голову. На кроватях. Дом залили водой, видимо, чтобы скрыть улики. Все соседи говорят, что убийцы — военные. Никто не задержан, всем теперь страшно», — сказал ASTRA сосед семьи.