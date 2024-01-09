В Офісі президента повідомили про проведення другого засідання робочої групи щодо дев’ятого пункту української “формули миру” 

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів друге засідання робочої групи, що працює над реалізацією дев’ятого пункту української “формули миру” (Недопущення ескалації війни та повторення агресії).

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що порівняно з установчим засіданням робочої групи кількість її учасників збільшилася у понад двічі. У другій зустрічі взяли участь посли та дипломатичні представники 43 країн (наживо та в режимі онлайн), зокрема представники держав Глобального Півдня, а також іноземні та українські експерти.

“Пункт дев’ятий “формули миру” стосується недопущення ескалації війни та повторення агресії. Це набагато ширше, ніж гарантії безпеки. Ми хочемо, щоб наша “формула” стала глобальною: дати будь-якій іншій країні змогу використовувати наш досвід, вчитися на наших уроках, використовувати наші інструменти та готові рішення”, – сказав Єрмак.

Керівник ОПУ нагадав, що з часу попереднього засідання понад 30 держав приєдналися до Спільної декларації G7 щодо надання нашій державі гарантій безпеки, а на розгляд Україні передано п’ять проєктів двосторонніх документів, розпочато вісім двосторонніх консультацій та ще понад 15 країн виявили готовність незабаром розпочати двосторонні переговори.

“У межах спільної роботи ми маємо відповісти на питання, як донести до потенційного агресора чіткий сигнал і примусити його двічі подумати, перш ніж порушувати міжнародне право. Ціна погроз має бути надто високою, ціна агресії – нестерпною, а відповідальність – невідворотною”, — підкреслив Єрмак.

Він також відзначив прогрес у розширенні кола учасників, географії представленості, напрацюванні окремих тематичних документів і залученні експертів, а також висловив сподівання, що незабаром буде узгоджено остаточний список співголів цієї робочої групи. У такому форматі група продовжить активну роботу як після чергової зустрічі радників із нацбезпеки, яка вже за кілька днів відбудеться у Давосі, так і після проведення Глобального саміту миру.

“Із кожною зустріччю ми наближаємося до Глобального саміту миру. “Формула миру” стала міжнародною мирною платформою та структурою для відновлення міжнародного права й багатосторонньої системи безпеки. Справедливий, міцний і стійкий мир можливий лише тоді, коли ми працюємо разом”, – сказав керівник ОПУ.

Зі свого боку заступник керівника ОПУ Ігор Жовква розповів учасникам зустрічі, що вже розроблено філософію та концептуальну рамку діяльності робочої групи № 9, до яких надалі можуть подавати свої пропозиції представники залучених країн, зокрема нових учасників групи.

“Дуже важливо працювати над дієвою системою безпеки та ефективними інструментами, які можна було б використовувати у механізмі безпекових гарантій”, – зауважив Жовква.

За його словами, діяльність цієї групи виходитиме далеко за межі питання суто безпекових гарантій для України.

“Сьогодні немає жодної країни світу, яку не зачепила б російська війна. Усі відчувають її негативні наслідки. Саме тому ми в такій репрезентативній кількості об’єдналися навколо ключового пункту української “формули миру”, що має на меті не лише пришвидшити перемогу України та завершити війну, а й не допускати повторення подібних агресій у майбутньому в будь-якому іншому куточку світу”, – наголосив Жовква.

Він також закликав до подальшого розширення кола учасників групи щодо дев’ятого пункту української “формули миру”.

“До участі в цьому пункті ми запрошуємо всі держави, які поважають міжнародне право та Статут ООН, а це на сьогодні більшість країн демократичного світу. Звісно, серед них немає місця для Росії, яка порушує абсолютно всі міжнародні норми, які тільки можна порушити”, — сказав Жовква.

Під час засідання учасники обговорили пріоритети подальшої роботи, окремі організаційні питання та очікування від найближчої зустрічі радників із нацбезпеки та дипломатичних радників лідерів держав у Давосі. Після інавгураційного Глобального саміту миру на території однієї з країн-співлідерів пункту дев’ятого буде проведено тематичний міжнародний захід щодо недопущення ескалації війни та повторення агресії, де будуть використані напрацювання цієї робочої групи.

До робочої групи щодо дев’ятого пункту “формули миру” долучилися: Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Болгарія, Бразилія, Велика Британія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, ПАР, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Чилі, Швеція, Швейцарія, Японія, а також Європейський Союз. Крім того, були залучені представники експертних кіл низки держав.