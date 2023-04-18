В одній з військових частин НГУ офіцер напав на строковика. Розпочато службове розслідування

Мережею шириться відео побиття офіцером Національної гвардії солдата-строковика в одній з військових частин в Івано-Франківській області. За цим фактом вже розпочали службове розслідування.

У ролику із соціальних мереж можна побачити, як офіцер спершу б’є кулаком у груди, а потім штовхає солдата, супроводжуючи свої дії нецензурною лексикою.

За даним фактом розпочато службову перевірку та повідомлено у львівське управління Держбюро розслідувань.

“У свою чергу надаємо всебічну підтримку правоохоронцям у проведенні розслідування для надання належної правової оцінки діям офіцера”, – йдеться у повідомленні.