Кримінал

В одній з військових частин НГУ офіцер напав на строковика. Розпочато службове розслідування

18 Квітня 2023 16:58
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нгу

Мережею шириться відео побиття офіцером Національної гвардії солдата-строковика в одній з військових частин в Івано-Франківській області. За цим фактом вже розпочали службове розслідування.

У ролику із соціальних мереж можна побачити, як офіцер спершу б’є кулаком у груди, а потім штовхає солдата, супроводжуючи свої дії нецензурною лексикою.

За даним фактом розпочато службову перевірку та повідомлено у львівське управління Держбюро розслідувань.

“У свою чергу надаємо всебічну підтримку правоохоронцям у проведенні розслідування для надання належної правової оцінки діям офіцера”, – йдеться у повідомленні.


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