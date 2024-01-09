Суспільство

В Одеській області впав вітрогенератор

9 Січня 2024 07:48
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негода

У понеділок, 8 січня, у Білгород-Дністровському районі Одеської області поривом вітру завалило вітрогенератор.

Про це повідомляє Міненерго.

За інформацією енергетиків, через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом у регіонах спостерігається значне обмерзання мереж. Температура по країні коливається від -5 до -20°C. На півдні трохи тепліше, від +4 до -1°C.

«Наразі роботи з ліквідації наслідків негоди тривають у всіх регіонах, які постраждали від несприятливих погодних умов. Усі служби працюють у посиленому режимі. Енергетики поступово повертають світло в оселі українців», — ідеться в повідомленні.


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