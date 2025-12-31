В Одесі згоріла фура “Нової пошти” з посилками на 2,3 млн гривень

У ніч на 31 грудня під час масованої атаки РФ на Одещину спалахнула масштабна пожежа на території сортувального термінала “Нової пошти”. Знищені відправлення на мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба “Нової пошти”.

Як зазначили у компанії, на територію автодвору сортувального термінала впали уламки збитого російського БпЛА.

“Всі працівники перебували в укритті і не постраждали”, – зазначили в компанії.

Відбулось займання причепу вантажного автомобіля, в якому перебували 110 посилок оголошеною вартістю 2,3 млн грн. Усі відправлення знищені.

“Нова пошта компенсує втрату відправлень. Ми вже зв’язуємось з клієнтами щодо відшкодування”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня росіяни масовано атакували Одещину безпілотниками, завдавши ударів по енергетичних, промислових та цивільних обʼєктах. Постраждали шестеро людей, з них троє дітей: 58-річна жінка, 42-річний чоловік, 38-річна жінка, 14-річний хлопець, восьмирічна дівчинка та семимісячний малюк.