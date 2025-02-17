В Одесі затримали топменеджерів компанії, яка поставляла в РФ високоточне обладнання

В Одесі затримано 7 осіб, включаючи засновника та топменеджерів компанії, яка продавала в РФ електричне обладнання для військових об’єктів.

Як повідомили в СБУ, протягом 2023 року “бізнесмени” відправили кілька партій високотехнологічних приладів, що забезпечують безперебійну роботу електричних мереж.

Вартість постачених товарів перевищує 1 мільйон доларів США.

Для здійснення оборудки організатори використовували підконтрольні фірми за межами України, зокрема в країнах Близького Сходу. Продукція спочатку експортувалась на адресу іноземних посередників, після чого потрапляла до російських компаній, зокрема підсанкційних.

СБУ затримала топменеджерів одеської компанії, яка поставляла в РФ обладнання для електромереж військових баз / Фото: СБУ

В ході обшуків було знайдено документи, телефони та комп’ютери, що використовувались для цієї незаконної діяльності.

Затриманим оголошено підозру у пособництві державі-агресору та участі у злочинній організації. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.