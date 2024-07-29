В Одесі затримали російських агентів, які під “прикриттям” кур’єрської доставки підпалювали військові автомобілі

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ вчинили серію підпалів авто Сил оборони.

За два тижні зловмисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків, повідомляє СБУ.

“У результаті спецоперації у різних частинах міста майже одночасно було затримано всіх учасників ворожого осередку. Ними виявились шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє СБУ, у поле зору ФСБ вони потрапили як активні користувачі Телеграм-каналів з пошуку легкого заробітку, де залишали свої “резюме”.

“Працюючи під “прикриттям” кур’єрської доставки, фігуранти на власних скутерах об’їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони. Після “команди” від ФСБ молодики вночі прибували до паркомісць військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішшю та підпалювали”, – додали у СБУ.

У затриманих вилучено саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі всім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.