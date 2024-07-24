В Одесі водій прокатав військовослужбовця ТЦК на капоті

В Одесі у Хаджибейському районі водій прокатав військовослужбовця ТЦК на капоті автівки.

В Одеському обласному ТЦК та СП зазначили, представники ТЦК та поліції попросили водія надати військово-облікові документи та ті, що підтверджують його особистість, однак той продовжив рух. Унаслідок цього травмувався військовослужбовець, який після бойових поранень на фронті проходить службу у військкоматі.

“Потерпілий вже надав свідчення, щоб сприяти швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху”, — йдеться у повідомленні.