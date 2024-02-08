Кримінал

В Одесі внаслідок атаки “шахедів” пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та навчальний заклад

8 Лютого 2024 07:00
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ппо, обстріл
Робота мобільної вогневої групи / Фото: Повітряне командування "Південь"

Внаслідок атаки “шахедів” на Одесу в ніч на 8 лютого є пошкодження цивільної інфраструктури. Загиблих та травмованих немає.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через удар безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку — там вибило скло. Також є пошкодження навчального закладу — пробитий дах, перекриття, вибиті вікна.

“Всі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян”, — додав Кіпер.

У Повітряних Силах повідомили, що росіяни атакували Україну 17-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”.

В результаті бойової роботи знищено 11 “шахедів” у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.


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