В Одесі відкривають пляжі

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, підписано наказ про доступ людей до моря. Від сьогодні перша відкрита зона – пляж «Калетон» в Одесі.

“Список буде доповнюватися (по мірі проходження перевірок). Розраховуємо відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі”, – написав він у Telegram.

За словами Кіпера, наказ підписано спільно з Командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ «Одеса».

“Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів – перебування людей біля моря ЗАБОРОНЕНО!” – попередив Кіпер.