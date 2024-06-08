Суспільство

В Одесі відкривають пляжі
8 Червня 2024 09:23
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відпочинок, одеса, пляж
Пляж “Калетон” в Одесі / Фото з телеграм-каналу @odeskaODA

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, підписано наказ про доступ людей до моря. Від сьогодні перша відкрита зона – пляж «Калетон» в Одесі.

“Список буде доповнюватися (по мірі проходження перевірок). Розраховуємо відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі”, – написав він у Telegram.

За словами Кіпера, наказ підписано спільно з Командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ «Одеса».

“Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів – перебування людей біля моря ЗАБОРОНЕНО!” – попередив Кіпер.


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