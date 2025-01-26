В Одесі працівників ТЦК звинувачують у викраденні й побитті сина відомої журналістки

В Одесі розслідують інцидент із ймовірним викраденням і побиттям Максима Колтунова, сина відомої журналістки Вікторії Колтунової, працівниками територіального центру комплектування (ТЦК).

У військкоматі повідомили, що розпочали службову перевірку.

В Одеському обласному ТЦК зазначили, що створено спеціальну комісію, яка вже збирає докази та опитує свідків.

“Якщо викладені факти підтвердяться, керівництво РТЦК та СП надасть усю необхідну підтримку правоохоронним органам для об’єктивного розслідування цього інциденту”, – повідомили у ТЦК.

У військкоматі підкреслили, що всі працівники ТЦК мають діяти виключно в рамках закону та дотримуватися прав людини. Будь-які порушення цих принципів, за їх словами, є неприпустимими та тягнуть за собою відповідальність.

Журналістка Вікторія Колтунова стверджує, що її син мав законну відстрочку від мобілізації, адже його мати й дружина мають інвалідність. За її словами, працівники ТЦК побили Максима, вимагаючи гроші, а згодом викинули його на дорогу.

“У нього відламані три ребра, проколота легеня ребром, крововилив у легеню, забій селезінки та струс мозку”, – написала вона у Facebook