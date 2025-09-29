В Одесі під поїздом загинула 75-річна жінка — машиніст не зміг уникнути наїзду

В Одесі загинула 75-річна жінка, яка потрапила під поїзд, переходячи залізничні колії у невстановленому місці. Про трагедію повідомила співробітниця залізничної станції, інформує поліція Одеської області.

За попередніми даними, жінка перетинала колії, не реагуючи на сигнали машиніста локомотива. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людини).

Поліція закликає громадян не ходити коліями та переходити залізничні шляхи лише у встановлених місцях після впевненості у відсутності потягу.