В Одесі чоловікові, який вкрав та з’їв черепаху, оголосили підозру

В Одесі чоловік викрав у сусідки черепаху, а згодом зварив з неї суп.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Як повідомили правоохоронці, подія сталася ще у липні в багатоквартирному будинку Хаджибейського району міста.

“Коли 40-річний зловмисник був у спільній веранді з сусідкою, то побачив у ванночці 2 домашніх улюбленців жінки – красновухих черепах”, – йдеться у повідомленні.

Чоловік вирішив приготувати собі екзотичну справу, для чого викрав в одну з тварин. Потім кухонним молотком розбив їй панцир, зварив і з’їв.

“Виявивши відсутність черепахи, потерпіла звернулася до працівників відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1, на території обслуговування якого сталася подія”, – кажуть правоохоронці.

Поліцейські встановили особу, причетну до зникнення тварини, та всі обставини злочину, і вилучили речові докази.

Зловмиснику помідомили про підозру в таємному викраденні чужого майна, крадіжці в умовах воєнного стану, а також у жорсткому поводженні з тваринами за ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

“Відповідно до санкцій вказаних статей, максимальне покарання, яке загрожує чоловіку – позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває”, – повідомила заступниця начальника слідчого відділення територіального під