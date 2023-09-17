Суспільство

В Одесі чоловікові, який вкрав та з’їв черепаху, оголосили підозру

17 Вересня 2023 12:00
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одеса

В Одесі чоловік викрав у сусідки черепаху, а згодом зварив з неї суп.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Як повідомили правоохоронці, подія сталася ще у липні в багатоквартирному будинку Хаджибейського району міста.

“Коли 40-річний зловмисник був у спільній веранді з сусідкою, то побачив у ванночці 2 домашніх улюбленців жінки – красновухих черепах”, – йдеться у повідомленні.

Чоловік вирішив приготувати собі екзотичну справу, для чого викрав в одну з тварин. Потім кухонним молотком розбив їй панцир, зварив і з’їв.

“Виявивши відсутність черепахи, потерпіла звернулася до працівників відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1, на території обслуговування якого сталася подія”, – кажуть правоохоронці.  

Поліцейські встановили особу, причетну до зникнення тварини, та всі обставини злочину, і вилучили речові докази.

Зловмиснику помідомили про підозру в таємному викраденні чужого майна, крадіжці в умовах воєнного стану, а також у жорсткому поводженні з тваринами за ч. 4 ст. 185  та ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

“Відповідно до санкцій  вказаних статей, максимальне покарання, яке загрожує чоловіку – позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває”, – повідомила заступниця начальника слідчого відділення територіального під


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