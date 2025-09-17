В Одесі чоловік вдарив ножем військового ТЦК

Увечері 16 вересня в Київському районі Одеси під час проведення заходів з оповіщення стався напад на військовослужбовця ТЦК.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

“Під час проведення заходів оповіщення спільною групою у складі представника Національної поліції та військовослужбовців РТЦК та СП громадянину було висунуто законну вимогу пред’явити військово-облікові документи. У відповідь на цю вимогу громадянин здійснив втечу та скоїв збройний напад із застосуванням ножа, завдавши військовослужбовцю проникаючого поранення”, – йдеться у повідомленні.

Після цього правопорушнику вдалося втекти.

Пораненого військового доставили до лікарні. Інцидент зафіксувала боді-камера, а зібрані матеріали передадуть до поліції для документування та проведення процесуальних дій.