Суспільство

В Одесі черговий скандал з ТЦК

16 Травня 2024 14:52
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мобілізація
Конфлікт між чоловіком у військовій формі та цивільним в Одесі / Скриншот з відео

Сьогодні зранку близько 12:00 у соціальних мережах поширилось відео, на якому чоловіки у військовий формі силоміць витягують з маршрутки чоловіка та ведуть його машини.

Одеський ТЦК та СП відреагував на відео, на якому зафіксований конфлікт, розпочата службова перевірка.

“Стосовно інциденту, який стався в громадському транспорті 16 травня в місті Одеса. З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку”, — йдеться у повідомленні.


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