В найближчі дві доби в Україні майже без опадів, до 19° тепла

У неділю, 7 квітня, вночі в більшості північних, центральних і південних областей України очікуються невеликі, на Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині помірні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території, вдень в Україні без суттєвих опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, на Закарпатті до 23°.

У Києві вночі невеликий дощ, вдень без суттєвих опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 16-18°.

У понеділок, 8 квітня, в Україні без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень 17-22°.

У Києві без опадів, вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 20-22°.