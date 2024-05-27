Суспільство

В Міноборони розповіли скільки українців за кордоном оновили свої дані через “Резерв+”

27 Травня 2024 15:17
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мобілізація
Резерв+ / Ілюстрація Міноборони

Через застосунок “Резерв+” свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Лідерами серед країни стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

“Наші громадяни за кордоном користуються застосунком для уточнення даних, що є важливим вчинком для країни. Ми цінуємо це та продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх”, – зазначила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Загалом через застосунок “Резерв+” свої дані оновили станом на сьогодні понад 1.1 млн військовозобов’язаних. Водночас через ЦНАП — майже 55 тисяч, а через ТЦК — близько 38 тисяч громадян.


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