Суспільство

В Мережі з’явилися відео зброї, яку видають російським мобілізованим

24 Вересня 2022 12:49
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В Мережі все частіше з’являються відеоролики, на яких показуються автомати Калашникова, які отримують мобілізовані росіяни.

“Це пацанам-танкістам таку шляпу видали”, – коментує автор відео.

Один з призовників каже, що зброя дана, мабуть, “чтоб вспомнили руки”.

“Це п*зда, я ва*ує вообщє просто”, – резюмує третій.


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