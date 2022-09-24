В Мережі з’явилися відео зброї, яку видають російським мобілізованим

В Мережі все частіше з’являються відеоролики, на яких показуються автомати Калашникова, які отримують мобілізовані росіяни.
“Це пацанам-танкістам таку шляпу видали”, – коментує автор відео.
Рашистська зброя #1 pic.twitter.com/z8hgbzeVbI— Головне в Україні (@glavnoe_ua) September 24, 2022
Один з призовників каже, що зброя дана, мабуть, “чтоб вспомнили руки”.
Рашистська зброя #2 pic.twitter.com/eJSoSzGdZ7— Головне в Україні (@glavnoe_ua) September 24, 2022
“Це п*зда, я ва*ує вообщє просто”, – резюмує третій.
Рашистська зброя #3 pic.twitter.com/H3qXhl6bdL— Головне в Україні (@glavnoe_ua) September 24, 2022
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