В Мережі з’явилися відео зброї, яку видають російським мобілізованим

В Мережі все частіше з’являються відеоролики, на яких показуються автомати Калашникова, які отримують мобілізовані росіяни.

“Це пацанам-танкістам таку шляпу видали”, – коментує автор відео.

Рашистська зброя #1 pic.twitter.com/z8hgbzeVbI — Головне в Україні (@glavnoe_ua) September 24, 2022

Один з призовників каже, що зброя дана, мабуть, “чтоб вспомнили руки”.

Рашистська зброя #2 pic.twitter.com/eJSoSzGdZ7 — Головне в Україні (@glavnoe_ua) September 24, 2022

“Це п*зда, я ва*ує вообщє просто”, – резюмує третій.

Рашистська зброя #3 pic.twitter.com/H3qXhl6bdL — Головне в Україні (@glavnoe_ua) September 24, 2022