В Лондоні твір Бенксі вкрали менше ніж через годину після відкриття

Дорожній знак, на якому намальовано три військові дрони, вкрали в п’ятницю вдень – через годину після того, як художник Бенксі підтвердив, що це його робота. Як пише The Times, свідки розповіли, що чоловік під’їхав велосипедом до восьмикутного червоного знака “Стоп” на одній із вулиць Лондона і спробував “збити” його зі стовпа. Коли це не вдалося, він «утік, а потім повернувся з болторізом… зірвав знак із петель і втік».