Політика

В “ЛНР” засудили до 13 років колонії співробітника ОБСЄ

19 Вересня 2022 15:24
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“Верховний суд” на території підконтрольного збройного угруповання “ЛНР” засудив до 13 років колонії співробітника місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі Дмитра Шабанова. Він звинувачений у державній зраді та роботі на ЦРУ.

Про вирок повідомив підконтрольний ЛНР інформаційний центр. Шабанов – місцевий житель, громадянин України, який працював на місію ОБСЄ. Він один із щонайменше шести співробітників місії, затриманих після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року. Трьох із них, включаючи Шабанова, продовжують утримувати під арештом збройні формування “ЛНР”.

ОБСЄ заявила в липні, що звинувачення проти Шабанова не обґрунтовані та сфабриковані. Її представник у коментарі Politico у червні висловив жаль, що “Росія та люди, які контролюють Луганськ і Донецьк, не дотримуються імунітету співробітників міжнародної місії”.


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