Окупаційна влада заявила про масштабне знеструмлення в Луганську

У тимчасово окупованій частині Луганської області відбулося масштабне відключення електроенергії. Про це повідомив один із керівників так званої «ЛНР» Леонід Пасічник.

За його словами, у «республіці» сталася аварія на енергетичних мережах. Окупаційні служби досі з’ясовують причини інциденту та намагаються «стабілізувати ситуацію». Також оголошено про підключення частини територій до резервних ліній електропостачання. Проведено екстрене засідання штабу із забезпечення електропостачання.

На тлі інформації з окупаційних джерел російська сторона традиційно не уточнює реальних масштабів пошкоджень. Українські офіційні структури ситуацію не коментували.

Російська армія використовує енергетичну інфраструктуру окупованих територій без належного обслуговування, що призводить до технічних аварій, збоїв та періодичних відключень світла в містах і селах.

Для місцевих мешканців окупація означає нестабільне енергопостачання, дефіцит ресурсів, відсутність доступу до якісних послуг і залежність від військових рішень російської адміністрації.