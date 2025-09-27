ОБСЄ: Росія системно порушує права українських військовополонених — катування, страти, відмова у статусі полонених

Організація з безпеки та співробітництва в Європі оприлюднила звіт незалежної місії експертів щодо поводження рф з українськими військовополоненими. Фахівці з Франції, Чехії та Швеції констатували масштабні й систематичні порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини і закликали до невідкладного міжнародного розслідування з можливим розглядом справ у Міжнародному кримінальному суді.

Місія зафіксувала практику відмови українським воїнам у статусі військовополонених: російська сторона називає їх «особами, затриманими за протидію спеціальній військовій операції», що створює ґрунт для незаконного кримінального переслідування лише за участь у бойових діях. У звіті задокументовано випадки свавільних страт і вбивств після полону, а також жорстокого поводження й катувань, які, за висновком експертів, є поширеною та систематичною практикою, що здійснюється або толерується державними структурами рф.

Експерти наголошують, що умови утримання не відповідають міжнародним стандартам: переповнені приміщення, відсутність належної медичної допомоги, харчування та гігієни. Полонених позбавляють зв’язку з родинами, а доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста суворо обмежується. Такі дії можуть кваліфікуватися як воєнні злочини та злочини проти людяності.

Місія дійшла висновку, що російська федерація несе відповідальність за масштабні та систематичні порушення міжнародного права у поводженні з українськими військовополоненими, і наголосила на необхідності притягнення винних до відповідальності. Координаційний штаб закликав міжнародну спільноту забезпечити захист прав військових і цивільних українців у російській неволі та посилити тиск на державу-агресорку для припинення цих злочинів і звільнення громадян.