Погрожував убивством і тримав цивільних під автоматом: полоненому окупанту з Куп’янська оголосили підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру російському військовослужбовцю, який у Куп’янську захопив двох цивільних жінок і погрожував їм розстрілом. Окупанта взяли в полон під час контртерористичних заходів у центральній частині міста.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Йдеться про 54-річного росіянина Олександра Ерзіна з позивним “Риж” – військовослужбовця 121-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії ЗС РФ.

Реклама

Реклама

Як встановило розслідування, російський бойовик у вересні 2025 року отримав бойове завдання від свого командира, яке полягало у його проникненні до Куп’янська та виконанні подальших злочинних наказів.

Для збереження свого життя він прийняв рішення сховатися у будівлі місцевого відділу поліції та уникнути боєзіткнення з українськими оборонцями.

“У цей же день військовий РФ побачив двох цивільних жінок, які здійснювали заготівлю дров для опалення власного житла неподалік від будівлі, в якій він переховувався. Озброєний автоматом, Ерзін залякав місцевих мешканок та затримав їх”, – розповіли в СБУ.

Встановлено, що погрожуючи автоматом, він змусив одну з них зайти разом з ним до будівлі. Там він розпочав допитувати жінку щодо особистих даних та обставин перебування біля райвідділу.

Далі окупант висунув вимогу, за невиконання якої погрожував розстрілом – жінка, яка залишилась назовні, мала забезпечити бойовика продовольством, щоб той відпустив заручницю. Після виконання вимог зловмисника, вже обидві місцеві мешканки піддалися допиту та погрозам. Він обіцяв знайти жінок за місцями їхнього проживання та позбавити їх життя у разі подальшої непокори.

Під час контртерористичних заходів окупанта було взято в полон у тій самій будівлі в центрі Куп’янська.

Слідчі Служби безпеки повідомили Ерзіну про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, жорстоке поводження з цивільним населенням). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі.