До українського полону потрапив російський військовий, винний у страті бійців ЗСУ

Українські захисники захопили у полон росіянина, який причетний до розстрілу українських військовополонених на Курщині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді першого заступника голови СБУ Олександра Поклада.

За словами президента, йдеться саме про військового ЗС РФ, відповідального за розстріл українських полонених у жовтні минулого року на території Курської області.

Реклама

Реклама

Зеленський наголосив, що кожен російський убивця має понести відповідальність за скоєні злочини.

“Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде. Протидіємо й російським диверсіям у тилу – дякую Службі безпеки України за захист наших громадян”, – йдеться в повідомленні.

Імовірно, йдеться про воєнний злочин, скоєний росіянами у жовтні 2024 року, коли на Курщині було розстріляно дев’ятьох українських військових, які здавалися в полон. Раніше повідомлялося, що загиблі прямували на позиції, вважаючи їх тиловими, однак натрапили на ворога та вступили в бій. Через обмежений боєкомплект українські військові були змушені скласти зброю. За даними аналітиків DeepState, розстріл стався 10 жовтня 2024 року.