У Курській області росіяни розстріляли 9 українських військовополонених

Російські вояки вчергове порушили правила та звичаї ведення війни — розстріляно 9 українських військових на Курщині.

Про це повідомляє телеграм-канал DeepState.

“Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що під@ри 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з’ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися”, – йдеться у повідомленні.

Загалом, ситуація на Курщині не дуже складна, стверджує DeepState. Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко.

“Ми обговорили дану ситуацію з іншими офіцерами та командирами на різних ділянках. Екіпажам БПЛА варто серйозніше ставитися до можливості прориву ворога на їх позиції та дбати про безпеку”, – йдеться у повідомленні DeepState.