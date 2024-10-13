Кримінал

У Курській області росіяни розстріляли 9 українських військовополонених
13 Жовтня 2024 09:49
читать на русском →
полонені
Розстріляні українські військовополонені / Фото DeepState

Російські вояки вчергове порушили правила та звичаї ведення війни — розстріляно 9 українських військових на Курщині.

Про це повідомляє телеграм-канал DeepState.

“Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що під@ри 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з’ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися”, – йдеться у повідомленні.

Загалом, ситуація на Курщині не дуже складна, стверджує DeepState. Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко.

“Ми обговорили дану ситуацію з іншими офіцерами та командирами на різних ділянках. Екіпажам БПЛА варто серйозніше ставитися до можливості прориву ворога на їх позиції та дбати про безпеку”, – йдеться у повідомленні DeepState.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Жовтня 2024 10:28

Російські війська підійшли до Левадного і просунулися біля Новодарівки в Запорізькій області
13 Жовтня 2024 11:50

Нафтобазу у Феодосії знищено практично повністю
13 Жовтня 2024 09:49

У Курській області росіяни розстріляли 9 українських військовополонених
13 Жовтня 2024 09:38

ISW: Ми не можемо підтвердити збиття російського Су-34 українським F-16
13 Жовтня 2024 09:07

Вночі Україна була атакована балістикою, ракетами “повітря-поверхня” та дронами
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
усі думки