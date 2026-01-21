“Схеми” назвали хірургів, які могли залишити напис “слава россии” на тілі українського полоненого

«Схеми» відновили хронологію подій і з’ясували, у якій лікарні в окупованому Донецьку оперували українського військовополоненого Андрія Переверзєва, на тілі якого згодом з’явився випалений напис «слава россии» і літера Z. У розслідуванні йдеться, що оперувати могли конкретні російські хірурги, які приїздили до цієї лікарні.

Як повідомляють «Схеми», журналісти встановили, що Переверзєва оперували в «Донецькому клінічному територіальному медичному об’єднанні» (ДОКТМО), яке у 2023 році, за даними розслідування, перейменували на «Республіканську клінічну лікарню імені М. І. Калініна». У матеріалі зазначено, що після операції військового перевели до відділення проктології на шостому поверсі восьмиповерхового корпусу, і Переверзєв підтвердив журналістам відповідний вид з вікна.

У розслідуванні йдеться, що Переверзєв долучився до війська у 2023 році й служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді на Донеччині, на Покровському напрямку. За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та бригади, 23 лютого 2024 року після штурмових дій противника позиція перестала виходити на зв’язок і була захоплена.

Переверзєв розповів журналістам, що після захоплення в полон його вивезли до окупованого Донецька, де, за його словами, на різних етапах його били й допитували, а згодом доправили до лікарні для термінової операції. Він також говорив, що чув від медперсоналу, що операцію міг проводити російський лікар, а український медик, який нині допомагає йому позбутися рубців, назвав це «подарунком від хірурга».

Напис «слава россии» на тілі бранця могли залишити російські хірурги в Донецьку / Фото: radiosvoboda.org

«Схеми» вказують, що серед зачіпок були дані про регулярні приїзди до ДОКТМО групи російських медиків, які називають себе «Друзі медицини Донбасу», та їхня присутність у лікарні в період, коли, за хронологією розслідування, могли зробити операцію Переверзєву. У матеріалі названо ініціатора створення цієї групи — депутата Держдуми РФ і хірурга Бадму Башанкаєва — та зазначено, що журналісти виявили публікації за 24 лютого 2024 року, у яких фігурують краснодарські хірурги Юрій Кузнєцов і Андрій Крячко, а також наведено дані, які, за версією «Схем», можуть підтверджувати їхнє перебування в Донецьку в цей час.

У розслідуванні також ідеться, що журналісти зв’язувалися з фігурантами та медпрацівниками. Зокрема, Юрій Кузнєцов заперечив, що оперував Переверзєва і що історія з написом має стосунок до нього, а Бадма Башанкаєв і Андрій Крячко, за текстом розслідування, на запити не відповіли. Також у матеріалі названо імена частини персоналу лікарні та керівництва, яких «Схеми» згадують у контексті встановленої хронології та роботи медзакладу.

Окремо в розслідуванні наведена позиція Офісу генпрокурора: керівник профільного управління Тарас Семків заявив, що розпочато кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження щодо Андрія Переверзєва, а дані з журналістського розслідування, за його словами, долучать до матеріалів провадження.