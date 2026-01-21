“Схеми” назвали хірургів, які могли залишити напис “слава россии” на тілі українського полоненого

«Схеми» відновили хронологію подій і з’ясували, у якій лікарні в окупованому Донецьку оперували українського військовополоненого Андрія Переверзєва, на тілі якого згодом з’явився випалений напис «слава россии» і літера Z. У розслідуванні йдеться, що оперувати могли конкретні російські хірурги, які приїздили до цієї лікарні.
Як повідомляють «Схеми», журналісти встановили, що Переверзєва оперували в «Донецькому клінічному територіальному медичному об’єднанні» (ДОКТМО), яке у 2023 році, за даними розслідування, перейменували на «Республіканську клінічну лікарню імені М. І. Калініна». У матеріалі зазначено, що після операції військового перевели до відділення проктології на шостому поверсі восьмиповерхового корпусу, і Переверзєв підтвердив журналістам відповідний вид з вікна.
У розслідуванні йдеться, що Переверзєв долучився до війська у 2023 році й служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді на Донеччині, на Покровському напрямку. За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та бригади, 23 лютого 2024 року після штурмових дій противника позиція перестала виходити на зв’язок і була захоплена.
Переверзєв розповів журналістам, що після захоплення в полон його вивезли до окупованого Донецька, де, за його словами, на різних етапах його били й допитували, а згодом доправили до лікарні для термінової операції. Він також говорив, що чув від медперсоналу, що операцію міг проводити російський лікар, а український медик, який нині допомагає йому позбутися рубців, назвав це «подарунком від хірурга».
«Схеми» вказують, що серед зачіпок були дані про регулярні приїзди до ДОКТМО групи російських медиків, які називають себе «Друзі медицини Донбасу», та їхня присутність у лікарні в період, коли, за хронологією розслідування, могли зробити операцію Переверзєву. У матеріалі названо ініціатора створення цієї групи — депутата Держдуми РФ і хірурга Бадму Башанкаєва — та зазначено, що журналісти виявили публікації за 24 лютого 2024 року, у яких фігурують краснодарські хірурги Юрій Кузнєцов і Андрій Крячко, а також наведено дані, які, за версією «Схем», можуть підтверджувати їхнє перебування в Донецьку в цей час.
У розслідуванні також ідеться, що журналісти зв’язувалися з фігурантами та медпрацівниками. Зокрема, Юрій Кузнєцов заперечив, що оперував Переверзєва і що історія з написом має стосунок до нього, а Бадма Башанкаєв і Андрій Крячко, за текстом розслідування, на запити не відповіли. Також у матеріалі названо імена частини персоналу лікарні та керівництва, яких «Схеми» згадують у контексті встановленої хронології та роботи медзакладу.
Окремо в розслідуванні наведена позиція Офісу генпрокурора: керівник профільного управління Тарас Семків заявив, що розпочато кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження щодо Андрія Переверзєва, а дані з журналістського розслідування, за його словами, долучать до матеріалів провадження.