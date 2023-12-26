Економіка

В Київ прибув перший потяг з міжнародними посилками

26 Грудня 2023 11:47
читать на русском →
укрпошта

До Києва прибув перший потяг з міжнародними посилками – в Україну доставили 3 вагони з майже 80 тисячами посилок.

Про це повідомляє пресслужба “Укрпошти”.

“Укрпошта та Національна пошта Естонії Omniva у співпраці зі словацькою компанією Interport та “Укрзалізницею” впроваджують нове логістичне рішення для доставки імпортної міжнародної пошти в Україну”, – йдеться в повідомленні.

Міжнародну пошту через транспортування вантажними залізничними вагонами прийняли вперше з 2002 року. Це стало можливим завдяки УЗ та пошті Естонії, яка є ключовим транзитним партнером “Укрпошти” у доставці посилок зі світових маркетплейсів, зокрема китайських онлайн-магазинів.

У компанії зазначили, що тепер блокади на кордонах із Польщею та Словаччиною і значні черги на відкритих автомобільних пунктах пропуску не впливатимуть на доставку міжнародні замовлення. На відміну від автомобільних шляхів, залізницею посилки долають кордон за 1 добу 

В першій тестовій доставці в Україну залізницею прибули 3 вагони із майже 80 тисячами посилок клієнтів зі світових маркетплейсів. Вони вже роз’їжджаються до одержувачів в Україні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Грудня 2023 06:27

У Криму знищено російський десантний корабель “Новочеркаськ”
26 Грудня 2023 09:14

Перша група українських пілотів завершила базову підготовку до польотів на F-16 у Британії
26 Грудня 2023 07:32

Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, – Генштаб
26 Грудня 2023 07:05

Вночі знищено 13 БПЛА та великий десантний корабель, – Повітряні Сили
26 Грудня 2023 06:36

Кабмін вніс до Ради законопроект про мобілізацію. Що чекати українцям
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
усі думки