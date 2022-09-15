Кримінал

В Ізюмі затримали двох зрадниць: вказували на патріотів

15 Вересня 2022 11:49
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У звільненому від окупантів Ізюмі затримано двох зрадниць, які добровільно співпрацювали з представниками країни-агресора.

Нагадаємо, що у липні цього року за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 23-річній експоліціянтці було заочно повідомлено про підозру. Зрадниця вступила до лав так званої «Народної міліції» у м. Ізюм. Крім того, експоліціянтка вказувала військовослужбовцям РФ на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та інших адміністративних будівель у місті.

48-річна колишня податківиця з м. Ізюм також активно співпрацювала з представниками РФ.

Жінка обійняла посаду в псевдоадміністрації та виконувала обов’язки зі здійснення підбору кадрів та оформлення місцевих як працівників комунальних і інших служб. Також зрадниця виявляла патріотично налаштованих громадян України. Наразі їй повідомлено про підозру.

Прокурорами обласної прокуратури подано до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


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