В Ізраїлі відмовилися від ідеї створення Палестинської держави

Ізраїльський парламент (Кнесет) підтримав резолюцію, яка відкидає створення Палестинської держави.

“Створення палестинської держави в центрі Землі Ізраїлю стане екзистенціальною загрозою для Держави Ізраїль і її громадян, увічнить ізраїльсько-палестинський конфлікт і підірве стабільність у регіоні. Це лише питання часу, коли ХАМАС захопить палестинську державу і перетворить її на базу радикального ісламістського тероризму”, – йдеться в резолюції.

Співавторами резолюції виступили партії з коаліції прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, а також праві партії з опозиції. Пропозиція здобула підтримку від центристської партії “Національна єдність” Бенні Ганца.