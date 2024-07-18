Політика

В Ізраїлі відмовилися від ідеї створення Палестинської держави
18 Липня 2024 18:11
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ізраїль
Ізраїльський парламент (Кнесет) / Фото: knesset.gov.il

Ізраїльський парламент (Кнесет) підтримав резолюцію, яка відкидає створення Палестинської держави.

“Створення палестинської держави в центрі Землі Ізраїлю стане екзистенціальною загрозою для Держави Ізраїль і її громадян, увічнить ізраїльсько-палестинський конфлікт і підірве стабільність у регіоні. Це лише питання часу, коли ХАМАС захопить палестинську державу і перетворить її на базу радикального ісламістського тероризму”, – йдеться в резолюції.

Співавторами резолюції виступили партії з коаліції прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, а також праві партії з опозиції. Пропозиція здобула підтримку від центристської партії “Національна єдність” Бенні Ганца.


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