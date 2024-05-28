Суспільство

В Івано-Франківську відкриють Центр рекрутингу української армії

28 Травня 2024 10:38
Івано-Франківськ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У червні 2024 року в Івано-Франківську відкриють  Центр рекрутингу української армії.

Про це у коментарі Суспільному розповів директор департаменту адміністративних послуг Івано-Франківської міськради Богдан Питель.

За його словами, у центрі можна буде отримати консультацію щодо служби у війську, а також обрати посаду та військову частину. Питель наголошує, що рекрутери консультуватимуть тих, хто має бажання, укласти контракт, повістки там не видаватимуть.

Над створенням Центру рекрутингу української армії в Івано-Франківську почали працювати у травні 2024 року, наразі проєкт перебуває на погодженні у Міноборони. Відомо, що в Україні діє 21 такий центр.

Директор департаменту адміністративних послуг також додав, що комп’ютерним обладнанням Центр рекрутингу української армії забезпечить ЦНАП.


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