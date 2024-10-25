Суспільство

В Івано-Франківську собака загризла лебедя: її господаря мобілізували
25 Жовтня 2024 12:18
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Івано-Франківськ
Руслан Марцінків /Фото з відкритих джерел

Власника собаки, що загриз чорного лебедя у місцевому парку, мобілізували.

Про це розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в етері ТРК “Вежа” 24 жовтня, відповідаючи на запитання слухача.

“Ця людина була ухилянтом. Вона сьогодні потрапила до лав ЗСУ”, – додав міський голова.

Марцінків зазначив, що поліція “швидко зреагувала” на правопорушення та наклала на власника тварини штраф.

Також, за словами мера, правопорушник має відшкодувати парку вартість лебедя, який, за офіційними документами, коштував понад 14 тисяч гривень.


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