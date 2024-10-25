В Івано-Франківську собака загризла лебедя: її господаря мобілізували

Власника собаки, що загриз чорного лебедя у місцевому парку, мобілізували.

Про це розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в етері ТРК “Вежа” 24 жовтня, відповідаючи на запитання слухача.

“Ця людина була ухилянтом. Вона сьогодні потрапила до лав ЗСУ”, – додав міський голова.

Марцінків зазначив, що поліція “швидко зреагувала” на правопорушення та наклала на власника тварини штраф.

Також, за словами мера, правопорушник має відшкодувати парку вартість лебедя, який, за офіційними документами, коштував понад 14 тисяч гривень.