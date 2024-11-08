Суспільство

В Івано-Франківську перевірятимуть якість повітря
8 Листопада 2024 09:23
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Івано-Франківськ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Останніми днями  сайти моніторингу попереджають про погану якість повітря у Івано-Франківську.  8 листопада в місті зберуть спеціальну комісію, щоб це перевірити.

Про це в етері ТРК “Вежа” повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб вже чотири рази робив заміри атмосферного повітря у середмісті. За результатами досліджень перевищень гранично допустимих концентрацій не виявили. 

“Мені дуже дивно, бо у нас нема великих забруднювачів, окрім вокзалу і, можливо, котелень. Більшість котелень працює на газі, тому мені дещо дивно. Але завтра комісія з фахівцями буде працювати”, — каже Марцінків. 


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