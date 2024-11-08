В Івано-Франківську перевірятимуть якість повітря

Останніми днями сайти моніторингу попереджають про погану якість повітря у Івано-Франківську. 8 листопада в місті зберуть спеціальну комісію, щоб це перевірити.

Про це в етері ТРК “Вежа” повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб вже чотири рази робив заміри атмосферного повітря у середмісті. За результатами досліджень перевищень гранично допустимих концентрацій не виявили.

“Мені дуже дивно, бо у нас нема великих забруднювачів, окрім вокзалу і, можливо, котелень. Більшість котелень працює на газі, тому мені дещо дивно. Але завтра комісія з фахівцями буде працювати”, — каже Марцінків.