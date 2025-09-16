        Кримінал

        В Італії вирішили екстрадувати до Німеччини українця, підозрюваного у вибухах на “Північному потоці”

        Федір Олексієв
        16 Вересня 2025 12:43
        Суд в Італії ухвалив рішення екстрадувати до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів “Північний потік” у 2022 році.

        Про це повідомляє Reuters.

        Захист Кузнєцова вже заявив про намір оскаржити рішення у Касаційному суді — найвищій судовій інстанції Італії.

        “Основні права — справедливий суд, умови утримання під вартою, функціональний імунітет — не можуть бути принесені в жертву заради автоматичної співпраці в судах”, — наголосили адвокати.

        Нагадаємо, 21 серпня Федеральна прокуратура Німеччини повідомила про затримання в Італії громадянина України Сергія К., якого вважають причетним до вибухів на “Північних потоках”. Йому інкримінують кілька злочинів: організацію вибуху із застосуванням вибухівки, антиконституційну диверсію та руйнування будівель.

        За даними ЗМІ, підозрюваний — колишній співробітник Служби безпеки України та капітан Збройних сил України у відставці. Його затримали під час відпочинку з родиною в Італії.


