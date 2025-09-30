У Польщі затримали другого українця у справі про підрив “Північних потоків”

Правоохоронці Польщі затримали ще одного громадянина України, якого Німеччина підозрює у причетності до диверсії на газопроводах “Північний потік”.

Про це повідомляє польське радіо RMF.

Затриманий — Володимир С., який перебував у розшуку за європейським ордером, виданим німецьким судом. Офіційно влада Польщі та Німеччини поки що не коментують ситуацію.

Це вже другий арешт у справі про підрив “Північних потоків”. У серпні в Італії затримали іншого українця, якого підозрюють у координації атаки на трубопроводи. Італійський суд у вересні схвалив його екстрадицію до Німеччини.

Слідчі в Німеччині вважають, що група підозрюваних використовувала орендовану через підставних осіб яхту з Ростока і з її борту заклала вибухівку біля данського острова Борнхольм. Вибухи прогриміли 26 вересня 2022 року, серйозно пошкодивши кілька ниток газопроводу.

Що відомо про затриманого у справі про підрив “Північних потоків”

Німецькі служби, розшукуючи Володимира С., встановили, що він безпосередньо брав участь у підриві газопроводу. Підозрюваний є інструктором з дайвінгу і, за даними правоохоронців, у вересні 2022 року він вирушив у Балтійське море на яхті з Ростока, а потім занурився під воду та розмістив на підводній трубі вибухові заряди.

У серпні німецькі ЗМІ повідомляли, що Володимир С. донедавна мешкав неподалік Варшави. Як з’ясували журналісти телеканалу ARD, а також газет Süddeutsche Zeitung і Die Zeit, уже на початку червня 2024 року німецька прокуратура передала до Польщі Європейський ордер на арешт Володимира З., але польські служби розшукуваного українця тоді не затримали.

Речниця Генеральної прокуратури Анна Адамяк повідомляла після публікацій німецьких медіа, що “польська прокуратура після отримання Європейського ордера на арешт повинна була підтвердити місце перебування розшукуваного українця; Володимир С. залишив територію Польщі”.

Вибухи на Nord Stream

Двотрубний магістральний газопровід Nord Stream 1, який проходить через Балтійське море з Росії до Німеччини, із загальною пропускною спроможністю понад 55 млрд кубометрів газу на рік, був запущений у 2011–2012 роках. Паралельний Nord Stream 2 мав транспортувати аналогічну кількість газу, однак попри завершення будівництва його експлуатація так і не почалася, оскільки 24 лютого 2022 року Росія розпочала вторгнення в Україну.

У вересні 2022 року газопроводи Nord Stream 1 і Nord Stream 2 були пошкоджені внаслідок двох вибухів.