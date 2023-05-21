Політика

В ISW розповіли, за яких умов США можуть надати F-16

21 Травня 2023 12:29
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ISW

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван 20 травня заявив, що Сполучені Штати можуть погодитися передати Україні сучасні бойові літаки, зокрема F-16, за умови, що Україна не буде використовувати їх для ударів по території Росії.

Про це пишуть аналітики ISW

Салліван заявив, що війна в Україні «еволюціонувала» і що винищувачі F-16 четвертого покоління тепер стали «частиною тієї суміші» озброєнь, які знадобляться Україні для того, щоб мати можливість стримувати і захищатися від російської агресії,.

Салліван заявив, що будь-які F-16, надані Україні, як і інша західна зброя, надана Україні, будуть надані за умови, що вони не завдаватимуть ударів по території Росії. Салліван також заявив, що навчання українських пілотів використанню F-16 є «очевидним першим кроком», а наступними кроками є «визначення того, як здійснювати фактичне забезпечення літаками».


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