В ISW пояснили, з якою метою Кремль і Пекін використовують Лукашенка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб, можливо, допомогти Росії та Китаю в ухиленні від санкцій на тлі повідомлень про те, що Китай серйозно розглядає можливість відправлення Росії летальної допомоги.

Лукашенко оголосив про плани відвідати Китай з 28 лютого по 2 березня і зустрітися з Сі Цзіньпіном для підписання угод про торгівлю, інвестиції, масштабні спільні проекти та інші питання, повідомляється у звіті ISW.

Лукашенко також планує зустрітися з високопосадовцями Китаю та керівниками китайських корпорацій. Оголошення Лукашенка про запланований візит збігається з повідомленнями CNN і The Washington Post що високопосадовці США вважають, що Китай серйозно розглядає можливість продажу Росії бойових безпілотників, особистої зброї та артилерійських снарядів калібру 122 і 152 мм.

Повідомляється, що офіційні особи Росії та Китаю також розробили плани доставки безпілотників до Росії за підробленими товаросупровідними документами, щоб уникнути міжнародних санкцій. Китай може спробувати використати угоди з Білоруссю, щоб приховати порушення санкцій.