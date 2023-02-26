Політика

В ISW пояснили, з якою метою Кремль і Пекін використовують Лукашенка

26 Лютого 2023 12:14
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ISW, лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб, можливо, допомогти Росії та Китаю в ухиленні від санкцій на тлі повідомлень про те, що Китай серйозно розглядає можливість відправлення Росії летальної допомоги. 

Лукашенко оголосив про плани відвідати Китай з 28 лютого по 2 березня і зустрітися з Сі Цзіньпіном для підписання угод про торгівлю, інвестиції, масштабні спільні проекти та інші питання, повідомляється у звіті ISW.

Лукашенко також планує зустрітися з високопосадовцями Китаю та керівниками китайських корпорацій. Оголошення Лукашенка про запланований візит збігається з повідомленнями CNN  і  The Washington Post що високопосадовці США вважають, що Китай серйозно розглядає можливість продажу Росії бойових безпілотників, особистої зброї та артилерійських снарядів калібру 122 і 152 мм.

Повідомляється, що офіційні особи Росії та Китаю також розробили плани доставки безпілотників до Росії за підробленими товаросупровідними документами, щоб уникнути міжнародних санкцій. Китай може спробувати використати угоди з Білоруссю, щоб приховати порушення санкцій.


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