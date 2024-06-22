Кримінал

В Іспанії заарештовано 5 осіб, які примушували біженок з України до проституції
22 Червня 2024 16:12
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біженці, кримінал
Одна з жінок під час поліцейської операції з ліквідації групи сутенерів в Ель-Ехідо, Альмерія / Фото POLICÍA NACIONAL

Боротьба з торгівлею людьми призвела до ліквідації злочинної групи, яка примушувала до проституції українських жінок. Як повідомила Національна поліція Іспанії, п’ятьох осіб було заарештовано в Ель-Ехідо (Альмерія), пише telecinco.es.

Підозрювані – двоє громадян РФ, двоє громадян України та громадянин Іспанії – обманом заманювали жінок до Іспанії через соцмережі, пропонуючи їм офіційне працевлаштування у сфері туріндустрії. Однак після прибуття дівчат примушували до проституції в одному з клубів міста Ель-Ехідо в Андалусії.

Жили жертви під постійним наглядом у трьох ізольованих від суспільства будинках. Загалом поліції вдалося ідентифікувати 14 постраждалих жінок, серед них також є громадянки Білорусі.

Схема працювала так: українок інструктували про те, як подати заяву про надання тимчасового захисту на території Іспанії. Таким чином, вони отримували автоматичну посвідку на проживання. Потім сутенери розміщували їх у трьох будинках, наданих власником борделю.

Таким чином, жінки були більш ізольовані від суспільства, і їх можна було краще контролювати, щоб експлуатувати.

Під час п’яти обшуків, проведених в Ель-Ехідо, агенти вилучили два автомобілі, 2 495 євро готівкою, кілька телефонних терміналів і різні документи.


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