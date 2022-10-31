В Instagram заблоковані тисячі акаунтів

Сьогодні в соцмережі Instagram стався глобальний збій. Внаслідок цього акаунти тисяч користувачів виявилися заблокованими, передає Sky News.

“Ми знаємо, що деякі з вас мають проблеми з доступом до свого облікового запису Instagram. Ми розглядаємо це питання і просимо вибачення за незручності”, – заявили в компанії Instagram.

Повідомляється, що тисячі користувачів отримали звістку про блокування акаунта при спробі увійти на свою сторінку: “Ми припинили ваш обліковий запис 31 жовтня 2022 року”.

До того ж користувачам надають 30 днів для оскарження рішення про блокування акаунту в Instagram.

Також повідомляється про зменшення кількості підписників у популярних користувачів.

Компанія обіцяє невдовзі виправити помилки після масштабного збою.