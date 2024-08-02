Суспільство

Туреччина заблокувала доступ до Instagram
2 Серпня 2024 09:33
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Instagram, туреччина
Instagram / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

2 серпня Управління інформаційних технологій та зв’язку Туреччини заблокувало доступ до соціальної медіаплатформи Instagram. Причина оголошена не була.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що відповідне рішення було прийняте після коментарів турецького чиновника з комунікацій Фахреттіна Алтуна, який критикував платформу за її, як він назвав, рішення блокувати пости співчуття зі смерті очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

“Це цензура, чисто і просто”, – заявив Алтуна, додавши, що Instagram не посилався на порушення політики у своїх діях.

Натомість офіційна причина блокування соціальної мережі не відома. Крім цього, від компанії Meta коментарів не було.


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