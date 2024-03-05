Facebook та Instagram “лягли”: користувачі не можуть зайти до акаунтів

Facebook та Instagram не працюють, користувачів викинуло з їхніх акаунтів.
Деякі користувачі взагалі не можуть зайти, в інших – не оновлюються сторінки.
Під час авторизації з’являється помилка. Система просить повторити спробу входу в обліковий запис.
Cервіс Downdetector зазначає, що користувачі масово скаржаться на те, що не можуть увійти в Facebook і Instagram.
Також Downdetector фіксує скарги на збій у роботі YouTube.
Менш ніж за 10 хвилин на сервіс надійшло понад 200 тисяч скарг про перебої в роботі Facebook і понад 45 тисяч – Instagram.
Сама компанія Meta поки що не коментувала збій.