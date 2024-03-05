Суспільство

Facebook та Instagram “лягли”: користувачі не можуть зайти до акаунтів

5 Березня 2024 18:09
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Instagram
Instagram / Getty Images

Facebook та Instagram не працюють, користувачів викинуло з їхніх акаунтів.

Деякі користувачі взагалі не можуть зайти, в інших – не оновлюються сторінки.

Під час авторизації з’являється помилка. Система просить повторити спробу входу в обліковий запис.

Cервіс Downdetector зазначає, що користувачі масово скаржаться на те, що не можуть увійти в Facebook і Instagram.

Також Downdetector фіксує скарги на збій у роботі YouTube.

Менш ніж за 10 хвилин на сервіс надійшло понад 200 тисяч скарг про перебої в роботі Facebook і понад 45 тисяч – Instagram.

Сама компанія Meta поки що не коментувала збій.


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