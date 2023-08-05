Суспільство

В Грузії загинула українська медійниця Аліна Поліковська

5 Серпня 2023 20:41
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грузія

В Грузії під час зсуву ґрунту загинула українська медійниця Аліна Поліковська. Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова.

Повідомляється, що вона разом з чоловіком та трьома дітьми поїхала на відпочинок у селище Шові.

Наразі про долю членів сім’ї Аліни Поліковської інформація відсутня.

“Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої.

Ми сповнені надією що рятувальні бригади зможуть знайти та врятувати усіх людей, які опинились під завалами ґрунту”, – йдеться у повідомленні комітету.

У грузинському курортному селищі Шові вдень 3 серпня стався зсув ґрунту. Понад 20 людей вважаються зниклими безвісти, кількість загиблих зросла до 16.


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