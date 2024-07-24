В ХОВА уточнили інформацію про обстріл у м. Лозова

За уточненими даними, внаслідок ракетного удару російських військ по інфраструктурному об’єкту в Лозовій одна людина загинула, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Унаслідок ракетного удару постраждали четверо людей, ще стосовно двох осіб тривають пошуки. На жаль, з-під завалів вилучили тіло людини. Дані встановлюються”, – написав Синєгубов у телеграм-каналі в середу.

Раніше він повідомляв, що внаслідок ракетного удару по Лозовій постраждали троє людей, ще чотирьох шукають.