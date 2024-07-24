Кримінал

В ХОВА уточнили інформацію про обстріл у м. Лозова
24 Липня 2024 16:41
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обстріли
Ілюстративне фото / Фото ДСНС

За уточненими даними, внаслідок ракетного удару російських військ по інфраструктурному об’єкту в Лозовій одна людина загинула, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Унаслідок ракетного удару постраждали четверо людей, ще стосовно двох осіб тривають пошуки. На жаль, з-під завалів вилучили тіло людини. Дані встановлюються”, – написав Синєгубов у телеграм-каналі в середу.

Раніше він повідомляв, що внаслідок ракетного удару по Лозовій постраждали троє людей, ще чотирьох шукають.


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