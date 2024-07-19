В Генштабі розповіли про нюанси рекрутингу добровольців

Добровольці, які долучатимуться до війська по рекрутингу, перш ніж відправляти на базову загальну військову підготовку оформлюватимуть в спеціальний батальйон резерву.

Про це на пресконференції розповів начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Роман Горбач.

Зокрема, мова йде про добровольців, які знайшли собі військові частини та отримали від них рекомендаційні листи (відношення). Це робиться, аби вони змогли потрапити в ті частини, з якими домовилися.

“Громадянин з рекомендаційним листом звертається до ТЦК, проходить ВЛК та направляється зараз вже до батальйону резерву. Там він зараховується до списків цього батальйону і направляється у відрядження для проходження базової загальновійськової підготовки. Після чого повертається в батальйон резерву, і потім наказом відправляється для проходження військової служби в ту військову частину, яка дала йому рекомендаційний лист”, – розповів Горбач.