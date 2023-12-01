В Харкові затримали шахрая, який виманював гроші у родичів загиблих військових

Поліцейські Харківщини затримали шахрая, який виманював гроші у родичів загиблих військових. Зловмисник представлявся співробітником СБУ та переконував рідних військовослужбовців, що їх близькі насправді живі і знаходяться в полоні рф.

Про це повідомляє поліція Харківщини.

“Зловмисник використовував цинічну схему збагачення. Він знаходив родичів загиблих у бойових діях військовослужбовців ЗСУ, представлявся «діючим працівником СБУ» та переконував, що загиблі насправді живі та перебувають в полоні рф. Фігурант стверджував, що за гроші може посприяти поверненню рідних”, – йдеться у повідомлені.

Постраждала Олена розповідає, що її чоловік, військовослужбовець ЗСУ, загинув 11 жовтня. Від частини, де він служив, вона отримала офіційне підтвердження. Згодом на неї вийшов знайомий чоловіка, і сказав, що той живий, знаходиться в полоні.

«Він казав, що чоловік в полоні, це 100-процентна інформація, і цей знайомий «вирішить це питання» за 10 тисяч доларів», – передає Олена розмову з шахраєм. Жінка одразу зрозуміла, що має справу зі злочинцем. Вдова українського воїна звернулася до поліції.

За словами начальника слідчого управління Сергія Болвінова, правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, зібрали матеріали, які підтвердили злочинні наміри зловмисника. У взаємодії з правоохоронцями жінка призначила день для передачі коштів.

І вже 29 листопада працівники Управління карного розшуку поліції Харківщини спільно з ВКР та ВБ СБУ за силової підтримки полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Немишлянської окружної прокуратури міста Харків одразу після передачі коштів затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.