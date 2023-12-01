Кримінал

В Харкові затримали шахрая, який виманював гроші у родичів загиблих військових

1 Грудня 2023 10:04
читать на русском →
поліція

Поліцейські Харківщини затримали шахрая, який виманював гроші у родичів загиблих військових. Зловмисник представлявся співробітником СБУ та переконував рідних військовослужбовців, що їх близькі насправді живі і знаходяться в полоні рф.

Про це повідомляє поліція Харківщини.

“Зловмисник використовував цинічну схему збагачення. Він знаходив родичів загиблих у бойових діях військовослужбовців ЗСУ, представлявся «діючим працівником СБУ» та переконував, що загиблі насправді живі та перебувають в полоні рф. Фігурант стверджував, що за гроші може посприяти поверненню рідних”, – йдеться у повідомлені.

Постраждала Олена розповідає, що її чоловік, військовослужбовець ЗСУ, загинув 11 жовтня. Від частини, де він служив, вона отримала офіційне підтвердження. Згодом на неї вийшов знайомий чоловіка, і сказав, що той живий, знаходиться в полоні.

«Він казав, що чоловік в полоні, це 100-процентна інформація, і цей знайомий «вирішить це питання» за 10 тисяч доларів», – передає Олена розмову з шахраєм. Жінка одразу зрозуміла, що має справу зі злочинцем. Вдова українського воїна звернулася до поліції.

За словами начальника слідчого управління Сергія Болвінова, правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, зібрали матеріали, які підтвердили злочинні наміри зловмисника. У взаємодії з правоохоронцями жінка призначила день для передачі коштів.

І вже 29 листопада працівники Управління карного розшуку поліції Харківщини спільно з ВКР та ВБ СБУ за силової підтримки полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Немишлянської окружної прокуратури міста Харків одразу після передачі коштів затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Грудня 2023 10:34

Ми не досягли бажаних результатів, – Зеленський про наступ
1 Грудня 2023 10:10

Росіяни кваліфікували підрив потяга з паливом у Бурятії, як “теракт”
1 Грудня 2023 09:49

Співробітники Офісів омбудсменів України та РФ відвідали по 119 полонених українських воїнів та росіян
1 Грудня 2023 09:03

Ворог випустив по Херсонщині понад 500 снарядів, три людини загинули
1 Грудня 2023 07:54

Росіяни вдарили по Україні ракетами та дронами
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
усі думки