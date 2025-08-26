В Естонії впав ударний дрон, правоохоронці припускають, що він український

В Естонії знайшли уламки ударного безпілотника, що впав і вибухнув на полі у Тартуському повіті. Правоохоронці допускають, що це міг бути український дрон.

Як повідомив глава Поліції безпеки Естонії Марго Паллосон, уламки знайшов місцевий фермер 25 серпня у волості Елва. На місці також виявили кратер від вибуху. Постраждалих немає, повідомляє ERR.

За оцінкою естонських правоохоронців, дрон міг бути запущений по цілях у Росії, але через засоби електронної боротьби відхилився та залетів на територію Естонії.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підкреслив, що інцидент пов’язаний насамперед із тим, що Росія продовжує війну проти України, а українці змушені захищати себе.