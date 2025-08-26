        Суспільство

        В Естонії впав ударний дрон, правоохоронці припускають, що він український

        Федір Олексієв
        26 Серпня 2025 17:02
        читать на русском →
        Місце падіння БпЛА в Естонії / Фото: ERR
        Місце падіння БпЛА в Естонії / Фото: ERR

        В Естонії знайшли уламки ударного безпілотника, що впав і вибухнув на полі у Тартуському повіті. Правоохоронці допускають, що це міг бути український дрон.

        Як повідомив глава Поліції безпеки Естонії Марго Паллосон, уламки знайшов місцевий фермер 25 серпня у волості Елва. На місці також виявили кратер від вибуху. Постраждалих немає, повідомляє ERR.

        Реклама
        Реклама

        За оцінкою естонських правоохоронців, дрон міг бути запущений по цілях у Росії, але через засоби електронної боротьби відхилився та залетів на територію Естонії.

        Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підкреслив, що інцидент пов’язаний насамперед із тим, що Росія продовжує війну проти України, а українці змушені захищати себе.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини